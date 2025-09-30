Diretório de Empresas
Allstate
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Atuário

  • Todos os Salários de Atuário

  • Canada

Allstate Atuário Salários em Canada

O pacote de remuneração in Canada mediano de Atuário na Allstate totaliza CA$74.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Allstate. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Total por ano
CA$74.6K
Nível
L1
Salário base
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Allstate?

CA$226K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de CA$42.4K+ (às vezes CA$424K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Atuário ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atuário na Allstate in Canada é uma remuneração total anual de CA$191,343. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Allstate para a função de Atuário in Canada é CA$74,613.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Allstate

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos