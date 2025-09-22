Diretório de Empresas
Alloy
Alloy Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in United States na Alloy varia de $100K a $142K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alloy. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$113K - $129K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$100K$113K$129K$142K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Alloy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

10 years post-termination exercise window.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Alloy in United States é uma remuneração total anual de $142,279. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Alloy para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $100,077.

