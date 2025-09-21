Diretório de Empresas
Allianz
Allianz Analista de Negócios Salários

O pacote de remuneração in Germany mediano de Analista de Negócios na Allianz totaliza €67.9K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Allianz. Última atualização: 9/21/2025

Pacote Mediano
company icon
Allianz
Business Analyst
Munich, BY, Germany
Total por ano
€67.9K
Nível
Mid
Salário base
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€4K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Allianz?

€142K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Allianz in Germany é uma remuneração total anual de €82,762. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Allianz para a função de Analista de Negócios in Germany é €66,799.

