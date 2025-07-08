ALLEN Career Institute Salários

Diretório de Empresas
O salário da ALLEN Career Institute varia de $20,997 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $83,681 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ALLEN Career Institute. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $21K
Designer de Produto
$83.7K
Gerente de Produto
$55.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ALLEN Career Institute é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $83,681. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ALLEN Career Institute é $55,215.

