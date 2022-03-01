Baixar App
Alterar
Entrar
Cadastrar-se
Todos os Dados
Por Localização
Por Empresa
Por Cargo
Calculadora Salarial
Visualizações em Gráficos
Salários Verificados
Estágios
Suporte à Negociação
Comparar Benefícios
Quem Está Contratando
Relatório Salarial 2024
Empresas que Mais Pagam
Integrar
Blog
Imprensa
Google
Engenheiro de Software
Gerente de Produto
Região de Nova York
Cientista de Dados
Explorar por Diferentes Cargos
Levels FYI Logo
Salários
📂 Todos os Dados
🌎 Por Localização
🏢 Por Empresa
🖋 Por Cargo
🏭️ Por Setor
📍 Mapa de Calor Salarial
📈 Visualizações em Gráficos
🔥 Percentis em Tempo Real
🎓 Estágios
❣️ Comparar Benefícios
🎬 Relatório Salarial 2024
🏆 Empresas que Mais Pagam
💸 Calcular Custo de Reunião
#️⃣ Calculadora Salarial
Contribuir
Adicionar Salário
Adicionar Benefícios da Empresa
Adicionar Mapeamento de Níveis
Vagas
Serviços
Serviços para Candidatos
💵 Coaching de Negociação
📄 Revisão de Currículo
🎁 Presentear uma Revisão de Currículo
Para Empregadores
Ofertas Interativas
Percentis em Tempo Real 🔥
Benchmarking de Remuneração
API Levels.fyi
Para Pesquisa Acadêmica
Dataset de Remuneração
Comunidade
Baixar App
← Diretório de Empresas
Alkira
Trabalha Aqui?
Reivindique Sua Empresa
Visão Geral
Salários
Benefícios
Vagas
Novo
Chat
Alkira Benefícios
Adicionar Benefícios
Comparar
Seguros, Saúde e Bem-estar
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Health Savings Account (HSA)
Financeiro e Aposentadoria
401k
Flexible Spending Account (FSA)
Vantagens e Descontos
Learning and Development
Transporte
Transport allowance
Ver Dados como Tabela
Alkira Vantagens e Benefícios
Benefício
Descrição
Dental Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Transport allowance
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Vagas em Destaque
Nenhuma vaga em destaque encontrada para Alkira
Empresas Relacionadas
LogicGate
Mindbody
Chenega
Saviynt
Smarsh
Ver todas as empresas ➜
Outros Recursos
Relatório de Remuneração de Fim de Ano
Calcular Remuneração Total