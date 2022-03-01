Diretório de Empresas
Alkira
Alkira Benefícios

Seguros, Saúde e Bem-estar
  • Dental Insurance

  • Health Insurance

  • Vision Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Health Savings Account (HSA)

    • Financeiro e Aposentadoria
  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • Vantagens e Descontos
  • Learning and Development

