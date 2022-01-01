AlixPartners Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da AlixPartners varia de $84,619 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $435,750 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AlixPartners. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Consultor de Gestão
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Analista de Negócios
$432K
Desenvolvimento de Negócios
$413K

Cientista de Dados
$101K
Analista Financeiro
$84.6K
Recursos Humanos
$199K
Gerente de Projeto
$176K
Engenheiro de Software
$191K
Gerente de Programa Técnico
$221K
Perguntas Frequentes

Най-високоплатената роля, докладвана в AlixPartners, е Consultor de Gestão at the Director level с годишно общо възнаграждение от $435,750. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в AlixPartners, е $210,050.

