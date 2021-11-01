Diretório de Empresas
Align Technology
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Align Technology Salários

O salário da Align Technology varia de $8,645 em remuneração total por ano para Designer Gráfico na faixa mais baixa a $257,280 para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Align Technology. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
L6 $147K
L7 $150K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro Mecânico
Median $155K
Gerente de Engenharia de Software
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Negócios
Median $120K
Gerente de Produto
Median $203K
Cientista de Dados
Median $143K
Engenheiro Biomédico
$79.6K
Analista de Dados
$184K
Analista Financeiro
$231K
Designer Gráfico
$8.6K
Tecnólogo da Informação (TI)
$257K
Jurídico
$124K
Consultor de Gestão
$142K
Marketing
$61.2K
Gerente de Projeto
$256K
Analista de Cibersegurança
$101K
Pesquisador de UX
$126K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Align Technology में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Tecnólogo da Informação (TI) at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $257,280 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Align Technology में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $145,111 है।

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Align Technology

Empresas Relacionadas

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos