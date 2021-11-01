Align Technology Salários

O salário da Align Technology varia de $8,645 em remuneração total por ano para Designer Gráfico na faixa mais baixa a $257,280 para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Align Technology . Última atualização: 8/31/2025