Aledade
Aledade Salários

A faixa salarial da Aledade varia de $96,900 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $250,000 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Aledade. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Gerente de Engenharia de Software
Median $250K
Gerente de Produto
Median $160K

Assistente Administrativo
$101K
Analista de Negócios
$99.5K
Analista de Dados
$96.9K
Jurídico
$139K
Designer de Produto
$158K
Recrutador
$128K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Aledade, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Aledade é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $250,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aledade é $135,430.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Aledade

