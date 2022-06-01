Aledade Salários

A faixa salarial da Aledade varia de $96,900 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $250,000 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Aledade . Última atualização: 8/12/2025