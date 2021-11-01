Alchemy Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Alchemy varia de $130,650 em remuneração total por ano para um Consultor de Gestão na extremidade inferior a $263,675 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Alchemy. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $240K
Consultor de Gestão
$131K
Gerente de Produto
$263K

Recrutador
$179K
Gerente de Engenharia de Software
$264K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$149K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Alchemy é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $263,675. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alchemy é $209,550.

