Diretório de Empresas
AlayaCare
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

AlayaCare Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gerente de Engenharia de Software in Canada na AlayaCare varia de CA$185K a CA$257K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AlayaCare. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$143K - $168K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$133K$143K$168K$186K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Gerente de Engenharia de Software submissões na AlayaCare para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na AlayaCare?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na AlayaCare in Canada é uma remuneração total anual de CA$257,017. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AlayaCare para a função de Gerente de Engenharia de Software in Canada é CA$184,525.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para AlayaCare

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Airbnb
  • SoFi
  • PayPal
  • Intuit
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alayacare/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.