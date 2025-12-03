Diretório de Empresas
A remuneração total média de Cientista de Dados in Canada na AlayaCare varia de CA$62.4K a CA$88.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AlayaCare. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$51.2K - $60.7K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$45.1K$51.2K$60.7K$64K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na AlayaCare?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na AlayaCare in Canada é uma remuneração total anual de CA$88,571. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AlayaCare para a função de Cientista de Dados in Canada é CA$62,385.

