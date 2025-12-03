Diretório de Empresas
Alarm.com
Alarm.com Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gerente de Engenharia de Software na Alarm.com totaliza $220K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alarm.com. Última atualização: 12/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Alarm.com
Software Engineer
Fairfax, VA
Total por ano
$220K
Nível
-
Salário base
$153K
Stock (/yr)
$60K
Bônus
$7.5K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Alarm.com?
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
RSU

Na Alarm.com, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)

0%

ANO 1

40%

ANO 2

0%

ANO 3

40%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
RSU

Na Alarm.com, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 0% adquire no 1st-ANO (NaN% por período)

  • 40% adquire no 2nd-ANO (40.00% anual)

  • 0% adquire no 3rd-ANO (NaN% por período)

  • 40% adquire no 4th-ANO (40.00% anual)

  • 20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Alarm.com in United States é uma remuneração total anual de $461,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Alarm.com para a função de Gerente de Engenharia de Software in United States é $222,500.

Outros Recursos

