A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Alarm.com varia de $114K por year para Software Engineer I a $179K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $148K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alarm.com. Última atualização: 12/3/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na Alarm.com, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 4th-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)
0%
ANO 1
40%
ANO 2
0%
ANO 3
40%
ANO 4
20%
ANO 5
