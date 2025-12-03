Diretório de Empresas
Alarm.com
  • Salários
  • Marketing

  • Todos os Salários de Marketing

Alarm.com Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in United States na Alarm.com varia de $133K a $189K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alarm.com. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$150K - $171K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$133K$150K$171K$189K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
RSU

Na Alarm.com, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)

0%

ANO 1

40%

ANO 2

0%

ANO 3

40%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
RSU

Na Alarm.com, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 0% adquire no 1st-ANO (NaN% por período)

  • 40% adquire no 2nd-ANO (40.00% anual)

  • 0% adquire no 3rd-ANO (NaN% por período)

  • 40% adquire no 4th-ANO (40.00% anual)

  • 20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Marketing na Alarm.com in United States é uma remuneração total anual de $188,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Alarm.com para a função de Marketing in United States é $132,800.

Outros Recursos

