Alan
Alan Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in France mediano de Engenheiro de Software na Alan totaliza €83.8K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alan. Última atualização: 12/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Alan
Software Engineer
Paris, IL, France
Total por ano
$96.4K
Nível
D
Salário base
$84.7K
Stock (/yr)
$11.8K
Bônus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Alan?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Alan, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

7 years post-termination exercise window.



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Alan in France é uma remuneração total anual de €132,081. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Alan para a função de Engenheiro de Software in France é €77,416.

Outros Recursos

