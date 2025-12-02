Diretório de Empresas
Alan
Alan Cientista de Dados Salários

A remuneração total média de Cientista de Dados in France na Alan varia de €58.2K a €79.7K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alan. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

France
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Alan, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

7 years post-termination exercise window.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Alan in France é uma remuneração total anual de €79,746. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Alan para a função de Cientista de Dados in France é €58,249.

