AkzoNobel
AkzoNobel Assistente Administrativo Salários

A remuneração total média de Assistente Administrativo in Taiwan na AkzoNobel varia de NT$691K a NT$943K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AkzoNobel. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$24.1K - $29.1K
Taiwan
Faixa Comum
Faixa Possível
$22.5K$24.1K$29.1K$30.7K
Faixa Comum
Faixa Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Assistente Administrativo na AkzoNobel in Taiwan é uma remuneração total anual de NT$942,798. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AkzoNobel para a função de Assistente Administrativo in Taiwan é NT$690,843.

Outros Recursos

