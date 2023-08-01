Diretório de Empresas
Akveo
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Akveo Salários

A faixa salarial da Akveo varia de $38,925 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $84,420 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Akveo. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Gerente de Design de Produto
$58.4K
Recrutador
$38.9K
Engenheiro de Software
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Arquiteto de Soluções
$84.4K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Akveo คือ Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $84,420 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Akveo คือ $59,364

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Akveo

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Coinbase
  • PayPal
  • Dropbox
  • Amazon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos