Diretório de Empresas
Akvelon
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Recrutador

  • Todos os Salários de Recrutador

Akvelon Recrutador Salários

A remuneração total média de Recrutador in Russia na Akvelon varia de RUB 906K a RUB 1.27M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Akvelon. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$12.6K - $15.2K
Russia
Faixa Comum
Faixa Possível
$11.6K$12.6K$15.2K$16.2K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Recrutador submissões na Akvelon para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Akvelon?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Recrutador ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na Akvelon in Russia é uma remuneração total anual de RUB 1,265,795. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Akvelon para a função de Recrutador in Russia é RUB 905,698.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Akvelon

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Spotify
  • PayPal
  • SoFi
  • Pinterest
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/akvelon/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.