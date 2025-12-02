Diretório de Empresas
Akvelon
Akvelon Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in Kazakhstan na Akvelon varia de KZT 7.72M a KZT 11.25M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Akvelon. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$17.4K - $19.8K
Kazakhstan
Faixa Comum
Faixa Possível
$15.2K$17.4K$19.8K$22.1K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Akvelon?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recursos Humanos na Akvelon in Kazakhstan é uma remuneração total anual de KZT 11,245,014. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Akvelon para a função de Recursos Humanos in Kazakhstan é KZT 7,719,035.

Outros Recursos

