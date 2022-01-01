Diretório de Empresas
Akuna Capital
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Akuna Capital Salários

A faixa salarial da Akuna Capital varia de $65,325 em remuneração total por ano para um Contador na extremidade inferior a $425,071 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Akuna Capital. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Engenheiro de Software Full-Stack

Desenvolvedor Quantitativo

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Engenharia de Software
Median $260K
Cientista de Dados
Median $225K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Contador
$65.3K
Operações de Negócios
$108K
Analista Financeiro
$127K
Tecnólogo em Informática (TI)
$221K
Gerente de Projeto
Median $155K
Recrutador
$99.5K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Akuna Capital é Engenheiro de Software at the Senior Software Engineer level com uma remuneração total anual de $425,071. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Akuna Capital é $179,209.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Akuna Capital

Empresas Relacionadas

  • Anchorage Digital
  • Point72
  • DRW
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos