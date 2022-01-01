AKQA Salários

A faixa salarial da AKQA varia de $12,040 em remuneração total por ano para um Gerente de Design de Produto na extremidade inferior a $130,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AKQA . Última atualização: 8/20/2025