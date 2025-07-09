Akkodis Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Akkodis varia de $3,989 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $233,199 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Akkodis. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $109K
Engenheiro Biomédico
$52.9K
Cientista de Dados
$60.1K

Tecnólogo em Informática (TI)
$44.4K
Gerente de Produto
$52.1K
Gerente de Programa
$94.1K
Recrutador
$4K
Vendas
$233K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Akkodis is Vendas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akkodis is $56,521.

Outros Recursos