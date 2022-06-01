Diretório de Empresas
Aisera
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Aisera Salários

A faixa salarial da Aisera varia de $31,032 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $283,575 para um Gerente de Programa na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Aisera. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Cientista de Dados
$164K
Gerente de Produto
$226K
Gerente de Programa
$284K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Vendas
$186K
Engenheiro de Vendas
$281K
Engenheiro de Software
$31K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Aisera is Gerente de Programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $283,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aisera is $206,163.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Aisera

Empresas Relacionadas

  • Jellyvision
  • League
  • Veem
  • TeleTracking
  • TechSmith
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos