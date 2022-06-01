Aisera Salários

A faixa salarial da Aisera varia de $31,032 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $283,575 para um Gerente de Programa na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Aisera . Última atualização: 8/11/2025