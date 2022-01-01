Diretório de Empresas
Airtel India
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Airtel India Salários

O salário da Airtel India varia de $3,631 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $113,207 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Airtel India. Última atualização: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Gerente de Produto
Median $42K
Gerente de Engenharia de Software
Median $113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Cientista de Dados
Median $36.8K
Analista de Negócios
Median $21.3K
Desenvolvimento de Negócios
$45.5K
Analista de Dados
$35.2K
Analista Financeiro
$7.5K
Recursos Humanos
$16.4K
Tecnólogo da Informação (TI)
$4.4K
Marketing
$56.1K
Operações de Marketing
$3.6K
Designer de Produto
Median $29K
Gerente de Design de Produto
$67.8K
Gerente de Projeto
$34.2K
Vendas
$14.7K
Analista de Cibersegurança
$12K
Arquiteto de Soluções
$49.4K

Arquiteto de Dados

Recompensas Totais
$25.9K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Airtel India é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $113,207. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Airtel India é $31,578.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Airtel India

Empresas Relacionadas

  • Vodafone
  • BT
  • Safaricom
  • MTS
  • Sprint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos