Diretório de Empresas
Airtel Africa
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Airtel Africa Salários

O salário da Airtel Africa varia de $5,814 em remuneração total por ano para Gerente de Operações de Negócio na faixa mais baixa a $241,200 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Airtel Africa. Última atualização: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $21.6K

Engenheiro de Software Backend

Contador
$23.1K
Gerente de Operações de Negócio
$5.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Tecnólogo da Informação (TI)
$23.1K
Gerente de Produto
$53.4K
Gerente de Projeto
$43.8K
Gerente de Engenharia de Software
$241K
Arquiteto de Soluções
$59.9K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Airtel Africa é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $241,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Airtel Africa é $33,476.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Airtel Africa

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos