Airtable
Airtable Salários

A faixa salarial da Airtable varia de $112,700 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $755,000 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Airtable. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $230K
Gerente de Produto
Median $255K

Pesquisador de Experiência do Usuário
Median $423K
Gerente de Engenharia de Software
Median $755K
Cientista de Dados
Median $315K
Operações de Marketing
Median $172K
Operações de Negócios
$388K
Analista de Negócios
$162K
Atendimento ao Cliente
$113K
Sucesso do Cliente
$114K
Recursos Humanos
$116K
Tecnólogo em Informática (TI)
$332K
Marketing
$191K
Gerente de Design de Produto
$609K
Recrutador
$166K
Engenheiro de Vendas
$165K
Analista de Cibersegurança
$362K
Arquiteto de Soluções
$288K
Gerente de Programa Técnico
$470K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Airtable, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Airtable é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $755,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Airtable é $278,523.

