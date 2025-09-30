A remuneração de Engenheiro de Software in Munich Metro Region na Airbus totaliza €80K por year para L2. O pacote de remuneração in Munich Metro Region mediano por year totaliza €83.7K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Airbus. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
