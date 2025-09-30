Diretório de Empresas
Airbus
Airbus Engenheiro de Software Salários em Munich Metro Region

A remuneração de Engenheiro de Software in Munich Metro Region na Airbus totaliza €80K por year para L2. O pacote de remuneração in Munich Metro Region mediano por year totaliza €83.7K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Airbus. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
L1(Nível Iniciante)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de €26.6K+ (às vezes €266K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Airbus?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Airbus in Munich Metro Region é uma remuneração total anual de €118,617. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Airbus para a função de Engenheiro de Software in Munich Metro Region é €83,680.

Outros Recursos