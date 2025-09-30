A remuneração de Engenheiro de Software in India na Airbus varia de ₹1.23M por year para L1 a ₹2.54M por year para l3. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹2M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Airbus. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***