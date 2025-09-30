Diretório de Empresas
Airbus
Airbus Engenheiro de Software Salários em Greater Bristol

O pacote de remuneração in Greater Bristol mediano de Engenheiro de Software na Airbus totaliza £58.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Airbus. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Airbus
Software Engineer
Bristol, EN, United Kingdom
Total por ano
£58.3K
Nível
Junior Software Engineer
Salário base
£51.7K
Stock (/yr)
£4.1K
Bônus
£2.5K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Airbus?

£121K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Engenheiro de Software tại Airbus in Greater Bristol có tổng thu nhập hàng năm là £79,596. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Airbus cho vị trí Engenheiro de Software in Greater Bristol là £56,989.

Outros Recursos