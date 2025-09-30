A remuneração de Engenheiro de Software in France na Airbus totaliza €56.4K por year para l3. O pacote de remuneração in France mediano por year totaliza €42.6K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Airbus. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***