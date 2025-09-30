Diretório de Empresas
Airbus
Airbus Engenheiro Mecânico Salários em Germany

O pacote de remuneração in Germany mediano de Engenheiro Mecânico na Airbus totaliza €71.9K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Airbus. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
Quais são os níveis de carreira na Airbus?

€142K

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro Mecânico at Airbus in Germany sits at a yearly total compensation of €81,701. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Engenheiro Mecânico role in Germany is €71,151.

Outros Recursos