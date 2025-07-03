Diretório de Empresas
Airalo
Airalo Salários

O salário da Airalo varia de $11,760 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $104,267 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Airalo. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Atendimento ao Cliente
$11.8K
Engenheiro de Software
$62.7K
Gerente de Engenharia de Software
$104K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Airalo é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $104,267. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Airalo é $62,708.

Outros Recursos