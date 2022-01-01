Diretório de Empresas
Air Liquide
Air Liquide Salários

A faixa salarial da Air Liquide varia de $3,681 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $124,773 para um Pesquisador de Experiência do Usuário na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Air Liquide. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $63.8K
Contador
$35.3K
Assistente Administrativo
$17.8K

Engenheiro Biomédico
$84.6K
Analista de Negócios
$58.7K
Desenvolvimento de Negócios
$45.4K
Atendimento ao Cliente
$31.6K
Analista de Dados
$80.4K
Cientista de Dados
$122K
Engenheiro Elétrico
$104K
Analista Financeiro
$3.7K
Tecnólogo em Informática (TI)
$99.5K
Engenheiro Mecânico
$51.6K
Gerente de Projeto
$58.9K
Arquiteto de Soluções
$19.1K
Recompensas Totais
$16.6K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$125K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Air Liquide é Pesquisador de Experiência do Usuário at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $124,773. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Air Liquide é $58,667.

