Diretório de Empresas
AIG
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

  • New York City Area

AIG Gerente de Engenharia de Software Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Gerente de Engenharia de Software na AIG totaliza $200K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AIG. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
AIG
VP Data Engineering
New York, NY
Total por ano
$200K
Nível
-
Salário base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
6 Anos
Anos de exp
20 Anos
Quais são os níveis de carreira na AIG?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na AIG in New York City Area é uma remuneração total anual de $415,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AIG para a função de Gerente de Engenharia de Software in New York City Area é $240,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para AIG

Empresas Relacionadas

  • Principal Financial Group
  • Northern Trust
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Merrill Lynch
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos