Diretório de Empresas
AIG
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Information Technologist (IT)

  • Todos os Salários de Information Technologist (IT)

  • New York City Area

AIG Information Technologist (IT) Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Information Technologist (IT) na AIG totaliza $94.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AIG. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Total por ano
$94.3K
Nível
hidden
Salário base
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na AIG?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Information Technologist (IT) ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para jobFamilies.Information Technologist (IT) na AIG in New York City Area é uma remuneração total anual de $299,875. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AIG para a função de jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area é $101,300.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para AIG

Empresas Relacionadas

  • Principal Financial Group
  • Northern Trust
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Merrill Lynch
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos