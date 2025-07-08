Aidence Salários

Diretório de Empresas
Aidence
O salário da Aidence varia de $96,567 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $152,735 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aidence. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Cientista de Dados
$96.6K
Engenheiro de Software
Median $113K
Gerente de Engenharia de Software
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Aidence é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $152,735. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Aidence é $113,196.

