AI21 Labs Salários

O salário da AI21 Labs varia de $98,225 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $163,785 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AI21 Labs . Última atualização: 8/31/2025