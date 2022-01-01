Agora Salários

Diretório de Empresas
O salário da Agora varia de $59,013 em remuneração total por ano para Arquiteto de Soluções na faixa mais baixa a $160,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Agora. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $160K
Sucesso do Cliente
$73.6K
Recursos Humanos
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Arquiteto de Soluções
$59K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Agora é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $160,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Agora é $111,440.

