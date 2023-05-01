Agero Salários

Diretório de Empresas
Agero
O salário da Agero varia de $165,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $217,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Agero. Última atualização: 11/16/2025

Engenheiro de Software
Median $165K

Engenheiro de Dados

Gerente de Engenharia de Software
Median $217K
Gerente de Produto
$174K

Gerente de Programa
$170K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Agero é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $217,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Agero é $172,166.

