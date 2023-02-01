Diretório de Empresas
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Salários

O salário da Agency for Science, Technology and Research varia de $48,215 em remuneração total por ano para Engenheiro Químico na faixa mais baixa a $91,734 para Cientista de Dados na faixa mais alta.

$160K

Engenheiro de Software
Median $78.8K

Cientista de Pesquisa

Cientista de Dados
Median $91.7K
Engenheiro Biomédico
$73.6K

Engenheiro Químico
$48.2K

Engenheiro de Pesquisa

Analista de Dados
$49.5K
Engenheiro de Hardware
$66.4K
A função com maior remuneração relatada na Agency for Science, Technology and Research é Cientista de Dados com uma remuneração total anual de $91,734. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Agency for Science, Technology and Research é $70,028.

