Afterpay Salários

O salário da Afterpay varia de $70,350 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $278,600 para Recursos Humanos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Afterpay. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $99.9K
Contador
$70.4K
Analista de Negócios
$149K

Analista de Dados
$119K
Cientista de Dados
$83.5K
Recursos Humanos
$279K
Marketing
$177K
Gerente de Produto
Median $108K
Vendas
$159K
Gerente de Engenharia de Software
$166K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Afterpay, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Afterpay é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $278,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Afterpay é $134,325.

