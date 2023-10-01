AFRY Salários

A faixa salarial da AFRY varia de $52,470 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $97,111 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AFRY . Última atualização: 8/22/2025