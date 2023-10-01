Diretório de Empresas
AFRY
AFRY Salários

A faixa salarial da AFRY varia de $52,470 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $97,111 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AFRY. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $52.5K
Analista de Negócios
$85.4K
Cientista de Dados
$55.9K

Engenheiro de Hardware
$53.2K
Consultor de Gestão
$97.1K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na AFRY é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $97,111. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na AFRY é $55,853.

