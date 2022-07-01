Diretório de Empresas
Afresh
Afresh Salários

A faixa salarial da Afresh varia de $161,700 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $210,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Afresh. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $210K

Engenheiro de Software Full-Stack

Recursos Humanos
$209K
Marketing
$162K

Designer de Produto
$164K
Engenheiro de Vendas
$169K
Arquiteto de Soluções
$186K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Afresh é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $210,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Afresh é $177,538.

