Aflac Salários

O salário da Aflac varia de $54,725 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $302,504 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aflac . Última atualização: 9/1/2025