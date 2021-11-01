Diretório de Empresas
Aflac
Aflac Salários

O salário da Aflac varia de $54,725 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $302,504 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aflac. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Assistente Administrativo
$60.3K
Cientista de Dados
$303K
Recursos Humanos
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tecnólogo da Informação (TI)
$101K
Engenheiro de Software
$103K
Gerente de Engenharia de Software
$156K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Aflac is Cientista de Dados at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $302,504. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aflac is $101,505.

