Diretório de Empresas
Afiniti
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Afiniti Salários

O salário da Afiniti varia de $6,992 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $189,050 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Afiniti. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Cientista de Dados
Median $139K
Engenheiro de Software
Median $7K
Analista de Dados
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Negócios
$79.6K
Analista Financeiro
$21.4K
Marketing
$19.9K
Designer de Produto
$189K
Gerente de Produto
$17.3K
Gerente de Engenharia de Software
$166K
Arquiteto de Soluções
$129K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Die bestbezahlte Position bei Afiniti ist Designer de Produto at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $189,050. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Afiniti beträgt $50,497.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Afiniti

Empresas Relacionadas

  • BlueCat
  • Backbase
  • InterWorks
  • SecureLink
  • Avigilon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos