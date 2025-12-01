Diretório de Empresas
Affirm
Affirm Recompensas Totais Salários

A remuneração total média de Recompensas Totais in United States na Affirm varia de $148K a $214K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Affirm. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$167K - $194K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$148K$167K$194K$214K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ação
RSU

Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire no 1st-ANO (12.50% trimestral)

  • 50% adquire no 2nd-ANO (12.50% trimestral)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recompensas Totais na Affirm in United States é uma remuneração total anual de $214,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Affirm para a função de Recompensas Totais in United States é $147,600.

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/total-rewards.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.