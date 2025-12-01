A remuneração total média de Recompensas Totais in United States na Affirm varia de $148K a $214K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Affirm. Última atualização: 12/1/2025
Remuneração Total Média
50%
ANO 1
50%
ANO 2
Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:
50% adquire no 1st-ANO (12.50% trimestral)
50% adquire no 2nd-ANO (12.50% trimestral)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
