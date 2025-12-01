Diretório de Empresas
Affirm
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Affirm Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Affirm varia de $226K por year para L4 a $533K por year para L8. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $277K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Affirm. Última atualização: 12/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L4
Software Engineer 1(Nível Iniciante)
$226K
$136K
$86.1K
$4.1K
L5
Software Engineer 2
$246K
$180K
$64K
$2.3K
L6
Senior Software Engineer
$349K
$207K
$142K
$0
L7
Staff Software Engineer
$448K
$236K
$212K
$0
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ação
RSU

Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire no 1st-ANO (12.50% trimestral)

  • 50% adquire no 2nd-ANO (12.50% trimestral)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Affirm in United States é uma remuneração total anual de $532,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Affirm para a função de Engenheiro de Software in United States é $270,000.

Outros Recursos

