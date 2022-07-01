Diretório de Empresas
AEye
AEye Salários

A faixa salarial da AEye varia de $159,120 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $312,555 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AEye. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
$313K
Engenheiro Mecânico
$159K
Gerente de Produto
$209K

Engenheiro de Software
$179K
Gerente de Engenharia de Software
$204K
Gerente de Programa Técnico
$231K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na AEye é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $312,555. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na AEye é $206,508.

