AEye Salários

A faixa salarial da AEye varia de $159,120 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $312,555 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AEye . Última atualização: 8/15/2025