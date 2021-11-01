Aeva Salários

O salário da Aeva varia de $187,018 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $477,375 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aeva. Última atualização: 9/1/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Aeva, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
